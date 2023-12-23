Ученые разработали новый метод обучения ИИ

Ученые из Tinkoff Research создали новый метод обучения и адаптации искусственного интеллекта (ИИ) под названием ReBRAC.

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Этот метод обучает ИИ в четыре раза быстрее и на 40% качественнее мировых аналогов в области обучения с подкреплением. Сегодня в мире идет гонка систем искусственного интеллекта, которая сталкивается с серьезными ограничениями из-за требовательности "железа" для ИИ, особенно к видеокартам.

Разработка российских ученых в области повышения эффективности алгоритмов обучения ИИ может способствовать преодолению технологического и цифрового разрыва между разными странами. Результаты последней работы исследователи представили на международной конференции по машинному обучению и нейровычислениям NeurIPS. Алгоритм ReBRAC ранее описали в препринте соответствующей работы.

В типичных ИИ-агентах есть два компонента: «актор», действующее лицо, генерирующее выдачу программы, и «критик», который оценивает действия актора по определенной шкале. В новой работе ученые применили совместную регуляризацию обоих компонентов, чтобы актор избегал нежелательных действий, а критик, со своей стороны, точнее оценивал их.