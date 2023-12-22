Обнаружен признак разрушения ледникового щита в Антарктиде

Ученые изучили ДНК осьминогов, обитающих в холодных водах Антарктики, и обнаружили тревожный признак, указывающий на скорое разрушение ледников в регионе. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

© Lenta.ru

Анализ показал, что головоногие моллюски свободно спаривались около 125 тысяч лет назад, что указывает на отсутствие ледникового покрова в регионе. Это, в свою очередь, говорит о том, что Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS) ближе к разрушению, чем считалось ранее, и угрожает долгосрочным повышением уровня моря на 3,3-5 метра, если человечество не сможет удержать антропогенное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных температур.

История генетического смешения антарктических осьминогов показала, что WAIS разрушался в двух отдельных временных точках: первый в середине плиоцена, 3-3,5 миллиона лет назад, в чем ученые уже были уверены, и последний раз в период, называемый последним межледниковьем, от 129 тысяч до 116 тысяч лет назад.