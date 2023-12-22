Российские ученые разработали новую систему шифрования

На основе лазера

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в сотрудничестве с коллегами из ФТИ им. А. Ф. Иоффе представили новую систему шифрования на основе генератора случайных последовательностей, использующего лазерные импульсы, пишет ТАСС.

Это отличие от традиционных систем, где генерация случайных ключей происходит с помощью программного обеспечения, делает новую разработку почти неуязвимой для взломов.

Уникальность генератора заключается в применении лазера с детектором, создающих случайные импульсы. Это преодолевает проблему программной криптографии, подверженной взлому за счет мощных компьютеров. Новая система базируется на принципах радиофотоники и оптики, что делает ее практически неподвластной логике взлома.

Генератор, разработанный в рамках программы «Приоритет 2030», использует оптическую пару квантово-каскадного лазера и квантово-каскадного детектора, созданных при тесном взаимодействии с производственной компанией ООО «Коннектор Оптикс». Эксперименты показали, что генерируемые последовательности являются абсолютно случайными и стойкими к взломам.