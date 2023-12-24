Инстасамка вспомнила о травле в школе

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, вспомнила, как подверглась травле в школе. Об этом артистка рассказала в беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая Готовка» на YouTube.

По словам исполнительницы, буллинг случился, когда она пришла в шестой класс в новой школе. «Там был мальчик — такой коренастый хоккеист. У него еще был папа полицейский, [поэтому] он считал, что ему все можно. У нас были какие-то стычки. Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась», — рассказала Зотеева.

Инстасамка уточнила, что в целом переживала травлю недолго и не превращала это в драму. Позже она узнала, что ее муж, рэпер Олег Еропкин, был тем, кто сам травил других детей в школе.