В Финляндии смогли получить кофе без зерен
Финские ученые создали лабораторный кофе из клеток кофейного дерева, утверждая, что он на 80% обладает тем же вкусом, что и традиционный. Об этом со ссылкой на портал Yle пишет ТАСС.
Успехом увенчался эксперимент ученых из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо. Новый продукт получил название Beanless Coffee.
По словам руководителя исследования Хайко Ришера, такой кофе требует множества новых технологий.
«Обжаривается кофе, например, с помощью лазерных лучей», — пояснил он.
При этом получение статуса пищевого продукта для новинки может занять около четырех лет. Однако ученые надеются, что необычный кофе вызовет интерес у производителей.
Ранее Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса. Как рассказал гендиректор организации Ян Цзылян, опыт, полученный из пилотного производства, используют для запуска коммерческого производственного комплекса. Его запуск должен состояться к 2025 году. Ожидается, что на нем будут производить сотни тонн искусственного мяса ежегодно.