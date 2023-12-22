В Финляндии смогли получить кофе без зерен

Финские ученые создали лабораторный кофе из клеток кофейного дерева, утверждая, что он на 80% обладает тем же вкусом, что и традиционный. Об этом со ссылкой на портал Yle пишет ТАСС.

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Успехом увенчался эксперимент ученых из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо. Новый продукт получил название Beanless Coffee.

По словам руководителя исследования Хайко Ришера, такой кофе требует множества новых технологий.

«Обжаривается кофе, например, с помощью лазерных лучей», — пояснил он.

При этом получение статуса пищевого продукта для новинки может занять около четырех лет. Однако ученые надеются, что необычный кофе вызовет интерес у производителей.