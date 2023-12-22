Представлен планшет Honor Pad 9

Компания Honor представила в Китае новый планшет под названием Honor Pad 9. Главной особенностью устройства является его матовый экран, похожий на бумагу, который удваивает защиту глаз от воздействия света.

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Особенности

Honor Pad 9 оснащён 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 550 нит. Экран занимает 88% площади от всего корпуса. Как утверждает производитель, планшет устраняет 98% отраженного света, обеспечивая отсутствие бликов при просмотре. Кроме того, благодаря технологии защиты глаз, похожей на естественный свет, Pad 9 снижает зрительную усталость на 14%. Помимо версии с экраном «Soft Light», который удваивает защиту глаз от воздействия света, доступна и версия с обычным экраном.

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Работает Honor Pad 9 на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1. Объём оперативной памяти составляет до 12 ГБ, объём встроенной памяти – до 512 ГБ. Кроме того, планшет оснащён основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и 8 динамиками с объёмным звуком. Ёмкость аккумулятора составляет 8300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 35 Вт.

Планшет также совместим со стилусом Magic Pencil 3 с 4096 степенями чувствительности к нажатию и клавиатурой. В качестве ОС используется MagicOS 7.2 на базе Android 13. Размеры: 278,27×180,11×6,96 мм; Вес: 555 г (стандартный)/559 г (мягкий свет).

Цвета, цена

Honor Pad 9 доступен в трёх цветах: Azure, White и Grey. Цена: