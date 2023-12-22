Индия будет прогнозировать погоду с помощью ИИ

Власти Индии планируют увеличить использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для лучшего прогнозирования погоды, поскольку страна страдает от увеличивающегося количества засух, наводнений и других климатических бедствий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей метеорологического департамента (IMD) индийского правительства.

В IMD рассчитывают, что климатические модели на основе ИИ помогут лучше и быстрее предсказывать погодные изменения, что особенно для государства с населением в 1,4 млрд человек и второй в мире страной по объему производства риса, пшеницы и сахара.

Ведомство также планирует увеличить количество метеостанций, чтобы собирать данные на уровне отдельных деревень и использовать эту информацию для обучения нейросетей.