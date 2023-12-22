Телескоп Уэбба обнаружил звездный взрыв в неожиданном месте

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил второй звездный взрыв в неожиданном для астрономов месте — галактике MRG-M0138, искаженной мощной гравитационной линзой. Об открытии сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

© NASA / ESA / CSA / STScI / Justin Pierel / Andrew Newman

Сверхновая была найдена в 2023 году в ходе наблюдений за массивным скоплением галактик MACS J0138.0-2155. Это скопление своей гравитацией искажает свет от фоновых объектов, в том числе от галактики MRG-M0138, делая ее изображение увеличенным и деформированным.

Когда сверхновая вспыхивает за гравитационной линзой, свет от нее достигает Земли разными путями, причем разница во времени может составлять от нескольких дней до нескольких лет. Первая сверхновая с тройным изображением, названная Requiem, была зафиксирована в галактике MRG-M0138 в 2016 году, при этом ожидается, что четвертое изображение появится в 2035 году. Расстояние до нее было оценено в 10 миллиардов световых лет.