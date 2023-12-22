Астрономы обнаружили сейсмическую рябь в древнем галактическом диске

BRI 1335-0417 возрастом более 12 миллиардов лет является самой старой и самой дальней известной спиральной галактикой в нашей Вселенной.

© Jonathan Bland-Hawthorn and Thorsten Tepper-Garcia/University of Sydney

Исследователям удалось не только зафиксировать движение газа в BRI 1335-0417, но и выявить формирование сейсмической волны — впервые в ранней галактике такого типа. Газ является ключевым ингредиентом для формирования звезд и может дать важные подсказки. Статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Диск галактики, сплюснутая масса вращающихся звезд, газа и пыли, движется почти так же, как рябь, распространяющаяся по пруду после того, как туда брошен камень. Вертикально-колебательное движение диска происходит из-за внешнего источника, либо из-за потока нового газа в галактику, либо из-за контакта с другими меньшими галактиками.

«Кроме того, наше исследование выявило в диске структуру, похожую на стержень. Галактические стержни могут разрушать газ и транспортировать его к центру галактики. Обнаруженный в BRI 1335-0417 является самой отдаленной из известных структур такого типа. В совокупности эти результаты показать динамичный рост молодой галактики», — говорит ведущий автор нового исследования, доктор Такахуми Цукуи из Австралийского национального университета.

Поскольку BRI 1335-0417 находится так далеко, ее свету требуется немало времени, чтобы достичь Земли. Изображения, видимые в телескоп в наши дни, являются снимком времени, когда возраст Вселенной составлял всего 10% от нынешнего.