В старинном компьютере HP обнаружили загадочный прозрачный процессор

Исследователь истории компьютеров и энтузиаст реверс-инжиринга Кен Ширифф обнаружил в компьютере HP 1977 года выпуска необычный прозрачный чип. Как сообщает Tom’s Hardware, он представляет из себя кремниевую схему на сапфировой подложке, однако предназначение чипа оказалось более приземленным, чем может показаться.

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Ширифф нашел чип в печатной плате контроллера флоппи-дисковода, расположенной между интерфейсной шиной и процессором Z80. Он отвечал за обработку протокола передачи и буферизацию данных.

Микросхема была изготовлена по технологии «кремний на сапфире». Однако футуристической она кажется лишь на первый взгляд — таким методом полупроводники изготавливались по меньшей мере с 1963 года. Ярким примером микросхемы «кремний-на-сапфире» является процессор RCA 1802, используемый на космическом зонде «Галилео»: он изучал Юпитер и его спутники.

Исследователь отметил, что сапфировая подложка является эффективным изолятором для разделения различных областей кремния. Конструкция снижает утечки между транзисторами и повышает производительность. Кроме того, изоляционные свойства драгоценного камня позволяют предотвращать блуждающие токи, а также защищать микросхему от короткого замыкания и воздействия радиации.