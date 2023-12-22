В старинном компьютере HP обнаружили загадочный прозрачный процессор
Исследователь истории компьютеров и энтузиаст реверс-инжиринга Кен Ширифф обнаружил в компьютере HP 1977 года выпуска необычный прозрачный чип. Как сообщает Tom’s Hardware, он представляет из себя кремниевую схему на сапфировой подложке, однако предназначение чипа оказалось более приземленным, чем может показаться.
Ширифф нашел чип в печатной плате контроллера флоппи-дисковода, расположенной между интерфейсной шиной и процессором Z80. Он отвечал за обработку протокола передачи и буферизацию данных.
Микросхема была изготовлена по технологии «кремний на сапфире». Однако футуристической она кажется лишь на первый взгляд — таким методом полупроводники изготавливались по меньшей мере с 1963 года. Ярким примером микросхемы «кремний-на-сапфире» является процессор RCA 1802, используемый на космическом зонде «Галилео»: он изучал Юпитер и его спутники.
Исследователь отметил, что сапфировая подложка является эффективным изолятором для разделения различных областей кремния. Конструкция снижает утечки между транзисторами и повышает производительность. Кроме того, изоляционные свойства драгоценного камня позволяют предотвращать блуждающие токи, а также защищать микросхему от короткого замыкания и воздействия радиации.
Ширифф отдельно отметил, что микросхема по технологии «кремний-на-сапфире» интересна как пример «технологии будущего», которая при этом не совсем оправдала себя. По своим характеристикам такие микросхемы превосходили обычные кремниевые чипы, но выход годных к использованию микросхем по технологии «кремний-на-сапфире» у компании HP составил всего 9%.