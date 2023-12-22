Более 150 новых видов живых существ открыли ученые в 2023 году

Исследователи из Калифорнийской академии наук в 2023 году описали 153 ранее неизвестных вида. В их число вошли 66 пауков, 20 морских слизней, 18 растений, 13 морских звезд, 12 гекконов, 10 жуков, пять рыб, четыре вида червей, две осы, одна морская улитка, один скорпион и один безногий сцинк.

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Исследования приурочены к 50-летию Закона об исчезающих видах (ESA). Ученые отметили, что некоторые из только что описанных ими видов могут исчезнуть уже в ближайшем будущем.

Среди них: скорпион из пустыни Сан-Хоакин. Ему присвоили научное название Paruroctonus tulare. Популяции угрожают изменение климата и развитие сельского хозяйства, и специалисты сразу же попросили присвоить новому виду охранный статус.

«Многие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, включая скорпионов, вероятно, вымерли еще до того, как их удалось официально описать. Крайне важно, чтобы мы обеспечили защиту как можно раньше», – отметили участники научной работы.

Еще один редкий вид: безногий сцинк Acontias mukwando. Он обитает на редколесных склонах Серра-да-Неве, второй по высоте горы Анголы. Безногие сцинки пробираются сквозь опавшие листья на манер змей, охотясь на насекомых и мелких хищников. Большинство из них обладают однородной окраской, но у нового вида присутствует отчетливая розоватая полоса на шее.

Серра-да-Неве – изолированная гора на северной окраине засушливой пустыни Намиб. Она обладает уникальным микроклиматом и является домом для многих видов, которые не встречаются нигде больше на Земле, однако официально никак не охраняется.

Также в число открытий вошли 19 плоских пауков из Западной Австралии, редкий суккулент Pachyphytum odam и мелководная рыба с острова Леди Эллиот на Большом барьерном рифе. Также ученые описали цветущее растение из Коста-Рики, которое в течение 150 лет ошибочно приписывали к другому виду, сообщает Phys.org.