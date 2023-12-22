Эксперты развеяли миф об упаковке из биопластика

Эксперимент показал, что экологически чистая посуда из биопластика не разлагается в природе в естественных условиях. Результаты исследования опубликовала на своем сайте борющаяся с загрязнением окружающей среды некоммерческая организация 5 Gyres.

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Эксперты взяли 22 предмета, изготовленные из различных полимеров и смесей, и поместили их на 64 недели в различные среды во Флориде, Калифорнии и штате Мэн. Среди тестируемых образцов были изготовленные из биопластика, традиционного пластика на основе нефти, полиэтилена, бамбука и бумаги.

Все образцы были размещена как на поверхности моря, так и на пляже, а также на суше.

В итоге выяснилось, что биопластик, в основе которого растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы, не разлагается полностью.

«Традиционные пластики на основе ископаемого топлива были стойкими во всех средах, но скорость разложения биопластиков варьировалась в широких пределах. Предметы сохранялись гораздо дольше в наземной, чем в морской среде, вероятно, из-за недостатка влаги и микробной активности», - отмечается в исследовании.

Эксперты пришли к выводу, что за время эксперимента ни один образец из биопластика не разрушился полностью. Но некоторые из них износились и начали распадаться на более мелкие кусочки.

«На разложение оказала влияние конструкция продукта: более тонкие предметы фрагментируются быстрее, чем более толстые», - отметили ученые.

В итоге они пришли к выводу, что «компостируемые» изделия поддаются биологическому разложению, но для полной утилизации таким продуктам требуется попасть в специальные установки.