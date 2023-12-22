Зуб мегалодона впервые нашли в естественной среде обитания

Ученые впервые обнаружили сохранившийся зуб мегалодона в естественной среде обитания. «Клык» возрастом 3,5 млн лет заметили на подводной горе в северной части Тихого океана неподалеку от Гавайев. Исследование проводили на глубине более 3 км.

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Большинство зубов мегалодона извлекаются из донных отложений. Объект размером в 7 см стал первым, найденным в глубоком море. Важное открытие сделали палеонтологи из Университета Вайоминга с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV).

«ROV наткнулся на подводную гору, и зуб лежал среди скал, открытый и нетронутый», – рассказали участники научной группы.

Ученые пояснили, что в некоторых участках морского дна в течение длительных периодов времени практически не происходит отложения осадков. Особенно часто подобное можно наблюдать в глубоководных бассейнах вдали от материков. Такие условия благоприятны для сохранения древних останков.

Большинство зубов древних акул обладают сглаженной формой из-за долгого контакта с породами в отложениях. В данном случае зуб сохранил зазубренную режущую кромку, сообщает Historical Biology.

Наблюдения также показали, что зуб окаменел лишь частично. Поэтому сохранились части, которые раньше никогда не встречались исследователям: эмаль и губчатая мякоть внутри (пульпа).