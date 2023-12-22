Китай сократил список запрещенных к экспорту технологий

Китай сократил список технологий, запрещенных к экспорту, с 164 пунктов до 134. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Пересмотр данного списка запрещенных и ограниченных к экспорту технологий является регулярной корректировкой, основанной на адаптации к ситуации в области технологического управления и улучшения условий управления технологиями. После пересмотра число пунктов в списке было сокращено с 164 позиций до 134", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что "Китай продолжит углублять реформы, чтобы продвигать развитие", будет и дальше "создавать подходящие условия для международной торговли, основываясь на национальной безопасности".

21 декабря Минкоммерции КНР совместно с Госсоветом опубликовал перечень запрещенных к экспорту технологий. В список попал ряд технологий, связанных с добычей, обработкой и использованием редкоземельных металлов. В обновленном каталоге на 34 позиции меньше, при этом было добавлено 4 новых пункта.