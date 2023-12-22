В Японии создали робота-дракона для тушения пожаров

Команда японских ученых создала летающего «дракона», который не изрыгает пламя, а тушит его. Это робот – помощник пожарных команд. Его планируют использовать в местах, где человеку будет слишком опасно находиться.

Ученые из Университета Тохоку начали работать над моделью робота в 2016 году. При этом они постоянно поддерживали связь с японскими пожарными, чтобы лучше понимать специфику их труда.

В результате ученым удалось создать шланг, способный подняться на два метра над землей. Он «взлетает» благодаря восьми управляемым струям воды, бьющим из передней и центральной частей. Форсунки выпускают воду со скоростью 6,6 литра в секунду с давлением до одного мегапаскаля.

Пожарный шланг может менять форму и ориентироваться на положение пламени. В его головной части расположены две камеры: обычная и тепловизионная, чтобы точнее определить место возгорания.

Командовать роботом можно с помощью блока управления, стоящего на тележке на колесах. Сама тележка подсоединена трубой к пожарной машине с резервуаром для воды объемом 14 тысяч литров.

В ходе эксперимента «дракон» успешно погасил пламя в течение всего нескольких минут. Тем не менее, по словам ученых, конструкция еще нуждается в доработке – так, планируется расширить радиус его действия более чем на 10 метров. По оценкам создателей, модель будет готова к применению на практике в течение десяти лет, сообщает Frontiers in Robotics and AI.