Android-смартфоны начнут сообщать о необходимости заменить аккумулятор

В мире Android-смартфонов готовится крупное обновление, которое обещает сделать жизнь пользователей еще удобнее.

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Скоро владельцы этих устройств смогут получать точные сведения о состоянии аккумулятора своего гаджета, что позволит определить, когда пришло время для его замены.

С каждым днем использования батарея смартфона неизбежно теряет свою емкость, что влияет на время работы устройства от одного заряда.

Определить текущее состояние аккумулятора до сих пор было непросто. Существующие приложения предоставляют лишь приблизительные оценки, основанные на данных, собранных в течение нескольких дней или даже недель. Однако эти оценки часто бывают неточными.

Android Authority

На помощь же приходит новая функция в операционной системе Android. Система уже собирает множество статистических данных о батарее с момента первого включения устройства, что делает ее более подходящим инструментом для оценки состояния аккумулятора, чем сторонние приложения.

Начиная с Android 14 в операционную систему была заложена основа для отслеживания информации о здоровье батареи, а в Android 15 планируется представить эту информацию пользователям.