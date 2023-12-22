Появилось «живое» фото флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

Honor готовится представить свой новый флагманский смартфон, Honor Magic 6 Pro, который, согласно утечкам, обладает впечатляющей камерой со 100-кратным зумом.

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Недавно в сеть попало живое фото устройства, подтверждающее его уникальные характеристики. В утечке, опубликованной пользователем Weibo, видно, что Magic 6 Pro оснащен тройной камерой, расположенной в форме треугольника.

Верхняя камера, судя по надписи «100x» под ней, является перископическим объективом. Также представлен рендер, который дает более четкое представление о дизайне телефона.

Gizmochina

Помимо перископического объектива, ожидается, что в смартфоне будут установлены основной сенсор Omnivision OV50K размером 1 дюйм и 160-мегапиксельный телеобъектив.

Также впереди, в форме таблетки, расположена 3D Time-of-Flight (ToF) камера для распознавания лиц.