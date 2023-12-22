В России создали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий

В России появился роботизированный комплекс, способный передвигаться по вертикальным поверхностям. Разработали его специалисты РТУ МИРЭА. Устройство поможет выполнять работы на аварийных зданиях, что позволит не подвергать опасности жизнь людей, сообщает RT.

Роботизированный комплекс представляет из себя устройство весом 2,75 кг. На высоту до 100 м робот забирается со скоростью до 1 км/ч, управляется он с помощью Wi-Fi. В робот встроена видеокамера, которая может фиксировать даже самые небольшие повреждения и трещины на стенах домов и передавать эту информацию специалистам.

Подобная технология особенно востребована для обследования высотных зданий, осмотр которых представляет опасность для человека, отмечают эксперты.

«Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию», - пояснил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

По его мнению, разработка ученых будет востребована в строительном комплексе, сфере ЖКХ. Кроме того, применять «альпиниста» можно будет в работе по восстановлению новых регионов, отметил Кудж.