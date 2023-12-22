В России создали робота-альпиниста для обследования высотных аварийных зданий

В России появился роботизированный комплекс, способный передвигаться по вертикальным поверхностям. Разработали его специалисты РТУ МИРЭА. Устройство поможет выполнять работы на аварийных зданиях, что позволит не подвергать опасности жизнь людей, сообщает RT.

В России создали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий
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Роботизированный комплекс представляет из себя устройство весом 2,75 кг. На высоту до 100 м робот забирается со скоростью до 1 км/ч, управляется он с помощью Wi-Fi. В робот встроена видеокамера, которая может фиксировать даже самые небольшие повреждения и трещины на стенах домов и передавать эту информацию специалистам.

Подобная технология особенно востребована для обследования высотных зданий, осмотр которых представляет опасность для человека, отмечают эксперты.

«Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию», - пояснил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

По его мнению, разработка ученых будет востребована в строительном комплексе, сфере ЖКХ. Кроме того, применять «альпиниста» можно будет в работе по восстановлению новых регионов, отметил Кудж.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что после процедуры признания дома аварийным для его расселения устанавливаются временные рамки, которые могут занять годы. Срочно жильцов переселяют в маневренный фонд только в случае угрозы их жизни.

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