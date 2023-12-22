Грузовой самолет впервые совершил беспилотный полет

Самолет Cessna 208 (также известный как Cessna Caravan) компании Reliable Robotics совершил беспилотный полет с грузом — это первый в истории беспилотный полет самолета такого типа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Грузовой самолет впервые совершил беспилотный полет
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Генеральный директор компании Роберт Роуз объяснил выбор самолета тем, что эта модель является одной из наиболее распространенных в мире — на 2023 год было выпущено более трех тысяч экземпляров.

«Но проблема с этим самолетом заключается в том, что он летает на меньших высотах и в более неблагоприятных погодных условиях, чем многие большие самолеты сегодня. Поэтому эксплуатировать его гораздо опаснее, и автоматизация будет иметь большое значение для повышения безопасности этих операций», — пояснил Роуз.

Полет был совершен из аэропорта Холлистер в Северной Калифорнии и продолжался 12 минут. В основе системы беспилотного управления — удаленный оператор, который управлял самолетом с земли. В компании отмечают, что удаленный пилот таких самолетов должен обладать точно такой же квалификацией, что и пилот обычного грузового самолета.

До этого стало известно, что SpaceX собирается запустить загадочный космический самолет X-37B для армии США.

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