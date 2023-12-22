iPhone 14 Plus подешевел в России

Представленный в 2022 году iPhone 14 Plus подешевел на российском рынке. Об этом Mail.ru.

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Журналисты портала заметили, что к концу года стоимость девайса Apple снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж iPhone 14 Plus оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, смартфон подешевел примерно на 15 процентов.

«Девайс iPhone 14 Plus — находка для любителей больших экранов. Смартфон появился в России в середине октября 2022 года», — прокомментировали удешевление гаджета авторы издания.

14 Plus получил увеличенный до 6,7 дюймов OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Аппарат является улучшенной версией iPhone 14. К концу ноября стоимость базового смартфона Apple достигла 70 тысяч рублей.