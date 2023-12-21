Сотни миллионов компьютеров могут превратиться в мусор

План корпорации Microsoft по прекращению поддержки операционной системы Windows 10 может привести к утилизации около 240 млн персональных компьютеров (ПК), большинство из которых попадут на свалки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Canalys Research.

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По словам экспертов, масса электронных отходов от такого количества техники составит около 480 тыс. тонн, что эквивалентно общему весу 320 тыс. автомобилей.

Хотя большинство ПК могут работать в течение многих лет после прекращения поддержки операционной системы, в Canalys считают, что спрос на устройства без обновлений безопасности окажется низким.

Ранее Microsoft пообещала выпускать обновления безопасности для Windows 10 до октября 2028 года, однако ради них придется оформить подписку по пока нераскрытой цене.

Если стоимость расширенной поддержки предыдущего поколения Windows будет отражать прошлые тенденции Microsoft, то переход на новые устройства окажется более рентабельным. А старые компьютеры, скорее всего, окажутся на мусорных полигонах, отметили аналитики.