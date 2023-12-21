Стало известно, как порнозвезды используют искусственный интеллект

СМИ: порнозвезды используют ИИ для развлечения фанатов
Созданный искусственным интеллектом двойник будет зарабатывать, когда я отойду от дел, призналась порномодель Софи Ди из Лас-Вегаса. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».
39-летняя женщина рассказала, что создает контент для взрослых уже 20 лет. Она добавила, что порномодели в активные годы получают чеки, но у них нет пенсионных отчислений, медицинской страховки, прочих социальных благ.
Ди отметила, что невозможно предугадать, когда модель выйдет в тираж, не сможет зарабатывать деньги.
На фоне этого, заметила она, было принято решение создать чат-бота, который «может создавать изображения, а также обучен имитировать ее внешний вид и речь».
По ее словам, чат-бот позволит ей получать деньги даже после завершения карьеры в индустрии материалов для взрослых.