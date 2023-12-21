В Азии разработали новый метод панельного строительства

Специалисты Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) создали новую технологию быстрого возведения модульных зданий из готовых компонентов. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Метод предполагает использование готовых блоков из железобетона. До 80% элементов будущих конструкций производятся на заводе, после чего их остается только доставить на стройплощадку и установить в нужном порядке.

По словам ученых, такой подход сокращает количество пыли и отходов, а модули можно переработать или использовать в других проектах, что снижает воздействие на экологию. В основе панельных домов такого типа лежит П-образный блок, включающий в себя две стены и пол.

Процедура сборки таких зданий выглядит следующим образом: сначала устанавливаются П-образные модули, затем в них сверху вставляются заполняющие модули, над ними монтируется кровля, после чего собираются лестницы и монтируются коридоры.