2024 станет «годом наушников»: что готовят Apple, Samsung и Sonos

2024 год обещает волну интересных релизов в аудиосфере. Apple, если верить слухам, в качестве стратегического хода собирается заменить AirPods третьего поколения двумя передовыми моделями с доступным шумоподавлением. Тем временем Samsung готовится к выпуску нового поколения Pro Buds, чтобы противостоять инновациям Apple и укрепить свои позиции. И это не все.

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Но что действительно вызывает ажиотаж любителей качественного звука? Sonos выйдет на арену беспроводных наушников с высококлассным звучанием, которое, по слухам, бросит вызов таким гигантам индустрии, как AirPods Max и QuietComfort Ultra. Своим дебютом Sonos намерена встряхнуть рынок.

Но и это еще не все: чипсет S7 Pro от компании Qualcomm должен привнести в беспроводные наушники возможности Wi-Fi, обеспечивая бесперебойное воспроизведение музыки даже за пределами зоны действия Bluetooth.