В Нидерландах подали в суд на Samsung из-за цен на телевизоры

Голландские защитники прав потребителей подали в суд на компанию Samsung. Поводом стало давление компании на ретейлеров с 2013 по 2018 годы, из-за которого телевизоры бренда продавались в магазинах не ниже определенного порога. Заявление опубликовано на сайте Фонда защиты прав потребителей, который подал иск в сотрудничестве с Ассоциацией потребителей.

© Lenta.ru

В результате из-за этого необоснованно выросли цены на телевизоры других брендов, а потребители переплачивали за продукцию.

«Все, кто купил телевизор в период с 2013 по 2018 год, заплатили слишком много, и это касается телевизоров не только Samsung, но и других брендов», — заявила директор Ассоциации потребителей Сандра Моленаар.

В среднем цены были завышены на 12 процентов, а в отдельных случаях — на 29 процентов.

В ассоциации потребовали от Samsung компенсировать покупателям эту переплату. Общий ущерб организация оценила более чем в 500 миллионов евро. В 2021 году Управление по делам потребителей Нидерландов оштрафовало Samsung на сумму более 39 миллионов евро.