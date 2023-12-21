Воздушный шар помог астрономам получить сверхчеткий снимок нейтронной звезды

Японские астрофизики использовали гамма-волновую обсерваторию GRAINE, установленную на борту воздушного шара, для получения пока самых детальных и четких снимков знаменитой нейтронной звезды PSR J0835-4510 в созвездии Паруса, открытой в 1968 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Университета Кобе (Япония).

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"Нам удалось зафиксировать несколько триллионов прохождений частиц, порожденных этим объектом, через детекторы GRAINE и измерить их следы с точностью в одну десятитысячную миллиметра. В комбинации с другой информацией это позволило нам получить изображение, которое примерно в 40 раз превосходит по разрешению то, что могут получить обычные гамма-волновые телескопы", - заявил профессор Университета Кобе Сигеки Аоки, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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Звезда PSR J0835-4510 представляет собой один из первых открытых человечеством пульсаров, вращающихся нейтронных звезд, периодически испускающих пучки радиоволн и других форм электромагнитного излучения. Обнаружение этого объекта в 1968 году стало первым свидетельством того, что нейтронные звезды возникают в результате коллапса престарелых светил во время вспышек сверхновых.

Данный пульсар представляет собой самый яркий объект ночного неба в гамма-волновой части спектра, из-за чего он постоянно привлекает внимание астрономов. Профессору Аоки и его коллегам удалось получить пока самые четкие снимки PSR J0835-4510 в данной части спектра, используя уникальную обсерваторию GRAINE, установленную на борту воздушного шара.

Она представляет собой 700-килограммовую капсулу, которая оснащена набором навигационных камер и фотоэмульсионных пластинок, реагирующих на гамма-лучи. При ее подъеме в атмосферу на высоту в 35-40 километров камеры обсерватории и связанные с ними управляющие системы ориентируют пластинки таким образом, что GRAINE всегда "смотрит" в сторону PSR J0835-4510 или любого другого наблюдаемого объекта на ночном небе.