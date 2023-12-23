Первую ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на испытания на космодром Восточный
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для проведения испытаний на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос".
На данный момент на космодроме завершилось создание и проверка работоспособности технического комплекса для подготовки ракет.
В составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на Восточном планируют применять трехступенчатые ракеты-носители "Ангара-А5" и "Ангара-А5М", уточнили в корпорации.
"Ангара" - семейство российских ракет, которые включая снаряды от легкого до тяжелого класса. Семейство использует экологические чистые топливные компоненты.
Первые пуски тяжелой "Ангары" прошли в декабре 2014 и 2020 годов с космодрома Плесецк. В ноябре этого года первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов выразил надежду, что первый пуск "Ангары" с Восточного состоится в I квартале 2024 года.