Первую ракету-носитель "Ангара-А5" отправили на испытания на космодром Восточный

На данный момент на космодроме завершилось создание и проверка работоспособности технического комплекса для подготовки ракет.

В составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа на Восточном планируют применять трехступенчатые ракеты-носители "Ангара-А5" и "Ангара-А5М", уточнили в корпорации.

Первые пуски тяжелой "Ангары" прошли в декабре 2014 и 2020 годов с космодрома Плесецк. В ноябре этого года первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов выразил надежду, что первый пуск "Ангары" с Восточного состоится в I квартале 2024 года.