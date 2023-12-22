Одомашнивание собак привело к потемнению их радужек

Японские исследователи проанализировали фотографии 22 серых волков и 81 домашней собаки. Они выяснили, что почти у всех собак глаза были темнее, чем у волков. Вероятно, собак с темной радужкой всегда разводили больше, чем других. Ученые связали это с тем, что люди воспринимают животных с темными глазами более дружелюбными. Исследование опубликовано в журнале Royal Science Open Science.

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Ранее ученые выяснили, что все современные одомашненные собаки произошли от одного ныне вымершего вида волков. Их ближайший родственник — серый волк, у которого глаза светлые или желтые. Предполагается, что у вымершего предка радужная оболочка была такого же цвета.

Японские исследователи решили понять, как глаза современных собак получили более темный оттенок. Для этого они сравнили фотографии 22 серых волков и 81 изображение домашних собак разных пород. Оказалось, что почти у всех собак глаза были темнее, чем у волков.

Ученые предположили, что на протяжении всего существования люди намеренно выводили собак с темной радужкой. Возможно, это связано с тем, что человек воспринимает других людей и животных с темными глазами дружелюбнее, чем остальных.

Чтобы это подтвердить, команда провела эксперимент. Исследователи попросили добровольцев оценить дружелюбие собак на фотографиях, и большинство участников оценивали животных с темной радужкой как более добрых.