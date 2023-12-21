The Lancet: мягкая низкоуглеводная диета эффективна и безопасна для диабетиков

Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили, что диета, предполагающая умеренное сокращение углеводов, эффективно снижает уровень сахара в крови у диабетиков. Результаты опубликованы в журнале The Lancet. В эксперименте приняли участие 50 человек с сахарным диабетом первого типа, средний возраст которых составил 48 лет. У всех участников были повышены уровни глюкозы и инсулина в крови. Также все добровольцы применяли инсулиновые помпы и инъекционную терапию. Испытуемые были разделены на две группы. Первая группа должна была в течение 16 недель придерживаться рациона, предполагающего поступление 50% калорий из углеводов. Для второй группы количество углеводов было сокращено до 30% от общего числа калорий (мягкая низкоуглеводная диета). Рацион участников первой и второй группы был сбалансированным, обеспечивающим потребность в витаминах, минералах и клетчатке. Все испытуемые употребляли овощи, фрукты, орехи, бобовые. Уровень сахара в крови участников измерялся несколько раз в день ежедневно на протяжении всего исследования. Результаты показали, что соблюдение мягкой низкоуглеводной диеты позволяет участникам дольше оставаться в так называемом целевом диапазоне, то есть поддерживать нормальный для человека с сахарным диабетом первого типа уровень глюкозы в крови. Участники, которые получали 50% калорий из углеводов, находились в пределах целевого диапазона на 68 минут меньше. Кроме того, низкоуглеводная диета не оказала никакого негативного влияния на здоровье добровольцев. Участники эксперимента не сообщали об ухудшении самочувствия или изменениях уровня кровяного давления. Исследователи отметили, что их открытие может поспособствовать разработке новых стратегий питания для диабетиков. Также ученые подчеркнули, что слишком сильно сокращать углеводы не рекомендуется, поскольку они важны для нормального функционирования организма.