Обнародован секрет сказочного богатства средневековых халифов

Международная команда ученых провела геохимический анализ дирхамов - серебряных монет, отчеканенных в 700-900 годы нашей эры. Считается, что именно они были основой богатства правящих династий и сыграли важную роль в стремительном расширении раннего исламского государства.

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Исследование опубликовано в журнале Antiquity. Авторы в своей работе пишут, что основной задачей была проверка общепринятой теории о причинах могущества династий Омейядов и Аббасидов. В этом вопросе до последнего времени исследователи ориентировались только на письменные источники тех лет. В них встречаются рассказы о том, что Омейяды и Аббасиды чеканили свои монеты из переплавленных серебряных монет завоеванных ими государств. Однако новое исследование эту теорию опровергает и указывает на то, что могущественные династии сами добывали серебро. То есть, основным источником их богатства были собственные рудники, а не монеты других народов.

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Такие выводы исследователи сделали, получив результаты проведенного геохимического анализа. Всего исследование охватило более 100 дирхамов, созданных в 700-900 годы нашей эры. Ученые провели анализ изотопов свинца. Это позволило идентифицировать четкий геохимический след - своего рода отпечаток пальца, по которому с большой точностью можно найти место происхождения каждого конкретного образца серебра.

Результаты несколько удивили ученых, так как указали на множество различных рудников, простирающихся на обширной территории от Марокко до Тянь-Шаня.

Как пишут ученые, разнообразие указывают на бум горнодобывающей промышленности в тот период. Промышленная добыча серебра стала основой богатства Исламского халифата, постепенно превратившегося в одно из самых могущественных государств раннего средневековья.

Именно огромные запасы серебряных монет стали залогом растущего могущества. Дирхамы при правлении Омейядов и Аббасидов выпускались миллионами штук, а сеть монетных дворов также простиралась от Северной Африки до Центральной Азии. Это говорит о том, что монетные дворы создавались недалеко от самих рудников, что упрощало логистику и ускоряло процесс чеканки денег. Программа выпуска валюты, созданная на государственном уровне, стимулировала развитие сельскохозяйственного производства и торговых связей.

До сих пор считалось, что в те времена возможности для чеканки серебряной валюты были крайне ограниченными из-за дефицита материала для их изготовления. Поэтому и родилась теория о том, что чужие монеты переплавлялись в слитки, из которых затем чеканились свои монеты. Но геохимический анализ показывает, что у Омеяйдов и Аббасидов было достаточно собственного серебра для того, чтобы расширить границы государства и значительно его укрепить.