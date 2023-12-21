Папирус показал истинный уровень медицины Древнего Египта

Исследователи из Манчестерского и Ливерпульского университетов опубликовали научный труд, описывающий навыки медиков Древнего Египта. Работа основана на расшифровке Бруклинского папируса, а древняя медицина в ней позиционируется как передовая и инновационная.

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Как сообщает Phys.org, научная работа профессора Розали Дэвид и доктора Роджера Форшоу издана под названием "Медицина и целительство в Древнем Египте". Это один из первых трудов, в котором детально описываются навыки древнеегипетских медиков. Особое внимание авторы уделили передовым методам лечения змеиных укусов.

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Необходимые данные ученые почерпнули из так называемого Бруклинского папируса, созданного примерно около 450 года до нашей эры. Недавно проведенная расшифровка показала, что текст является одним из старейших в мире сохранившихся сочинений о медицине. По сути, это пособие, которое учило бороться со старением, лечить отравления и травмы, помогать инвалидам. Расшифровка текста указывает и на то, что медицинская помощь в Древнем Египте была повсеместно доступна всем без исключения, независимо от возраста, пола и социального статуса. Оказывали ее и на рабочих местах, и в храмах.

Ученые описывают медицину Древнего Египта как передовую и инновационную, отмечая, что многие методы впоследствии органично перетекли в современную медицину. Например, в папирусе подробно описываются различные способы лечения людей, укушенных змеями и скорпионами. Это была самая распространенная угроза для древних египтян. Чтобы избежать ее, люди молились божествам, связанным с этими существами, использовали магические заклинания, чтобы предотвратить укусы или вылечить пациента. Но у медиков имелись и практические методы лечения, которые бывали болезненными, но приносили желаемый эффект.

Так, для лечения укусов змей и скорпионов древние медики использовали обычный лук, а также природное соединение под названием натрон - смесь декагидрата карбоната натрия. Добывалась она в соленых озерах. Луком и натроном медики обрабатывали ранки после того, как делали надрезы ножом. Папирус советовал в некоторых случаях накладывать повязки, чтобы удержать лекарства. Но он не рекомендовал использовать жгут для предотвращения распространения яда по организму.

Натрон, отмечают современные ученые, обладает способностью уменьшать отеки, он действует как антисептик при ранах и порезах. Интересно, что это вещество широко применяли и при мумифицировании тел. Всего в Бруклинском папирусе содержится почти 100 медицинских рецептов. Самым распространенным ингредиентом лекарств оказался лук. Исследователи объясняют это тем, что сульфоновая кислота, которая заставляет нас плакать при нарезке лука, способна отпугивать змей.