В Китае археологи обнаружили редкую 7700-летнюю бутылку

Китайские археологи при проведении раскопок на стоянке Пейлиган в городе Синьчжэн обнаружили крайне редкую бутылку, возраст которой превышает 7000 лет. Этот артефакт оказался старейшим в своем роде из когда-либо найденных на территории Китая.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", открытие было совершено на территории провинции Хэнань. Археологи нашли там самый ранний датированный артефакт такого рода в Китае, а именно бутылку необычной формы с небольшим горлышком и заостренным дном.

Видео дня

Подобные артефакты редко, но находили и раньше, однако все они были младше новой находки. Ученые относят такие сосуды к традициям культуры Яншао, одной из древнейших в Китае. О предназначении бутылок ведутся споры. Их находили при раскопках домов, также в зольных ямах и захоронениях. Существуют различные мнения относительно их функции. Кто-то считает их сосудами для забора воды, кто-то - сосудами для хранения. Недавно появилась гипотеза о том, что такие бутылки могли использоваться древними пивоварами.

По словам Ли Юнцяна из Института археологии Китайской академии социальных наук, предварительная оценка показала, что сосуд был изготовлен не менее 7700 лет назад. Дальнейший анализ позволит уточнить датировку. Длина бутылки превышает 10 сантиметров, но при этом оказалась очень компактной. Археологи говорят, что артефакт по своим размером намного уступает ранее найденным бутылкам с маленьким горлышком и заостренным дном периода культуры Яншао, возникшей примерно 5000-7000 лет назад в среднем течении Желтой реки.

"Это открытие предоставляет свежие и важные материальные доказательства для изучения взаимосвязей между культурами Пейлиган и Яншао, - говорит Ли Юнцян. - Учитывая предыдущее открытие о том, что жители Пейлигана использовали красную дрожжевую плесень для брожения и пивоварения, можно предположить, что недавно обнаруженная бутылка могла быть контейнером, который наши предки использовали для изготовления дрожжей".