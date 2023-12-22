В Китае археологи обнаружили бутылку возрастом более 7000 лет

«Учитывая предыдущее открытие о том, что жители Пейлигана использовали красную дрожжевую плесень для брожения и пивоварения, можно предположить, что недавно обнаруженная бутылка могла быть контейнером, который наши предки использовали для изготовления дрожжей», – рассказал специалист из Института археологии Китайской академии социальных наук Ли Юнцян.