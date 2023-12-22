В Китае археологи обнаружили бутылку возрастом более 7000 лет

В ходе раскопок китайские археологи обнаружили на стоянке Пейлиган в городе Синьчжэн на территории провинции Хэнань древнюю бутылку. По словам исследователей, минимальный ее возраст составляет 7700 лет.
Сосуд имеет необычную форму с маленьким горлышком и заостренным дном. Сообщается, что находка является старейшей среди подобного рода артефактов. По словам ученых, все они уходят корнями к культурным традициям периода Яншао.
«Учитывая предыдущее открытие о том, что жители Пейлигана использовали красную дрожжевую плесень для брожения и пивоварения, можно предположить, что недавно обнаруженная бутылка могла быть контейнером, который наши предки использовали для изготовления дрожжей», – рассказал специалист из Института археологии Китайской академии социальных наук Ли Юнцян.
Длина бутылки – больше 10 сантиметров, но выглядит довольно компактно. Специалисты утверждают, что артефакт по своим размером сильно уступает ранее обнаруженным бутылкам того же периода, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».
Ранее в Египте археологи обнаружили кувшины с остатками вина, возраст которого составляет пять тысяч лет.