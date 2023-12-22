iPhone 16 Pro получит камеру с мощным зумом

Смартфон iPhone 16 Pro в 2024 году получит тетрапризму для оптического увеличения кадра при фото- и видеосъемке, которая в текущем поколении оказалась привилегией модели Pro Max. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на собственные источники.

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iPhone 15 Pro Max оснащен телеобъективом с тетрапризмой. Она многократно отражает свет, обеспечивая до 5-кратного оптического зума по сравнению с 3-кратным у iPhone 14 Pro Max.

В этом году iPhone 15 Pro был выпущен без новой улучшенной телеобъективной камеры с тетрапризмой. Вероятно, из-за пространственных ограничений. Компоненты, необходимые для камеры с тетрапризмой, занимают значительно больше места, чем телеобъектив, который в настоящее время установлен в iPhone 15 Pro, и, следовательно, не поместился в меньшее по размеру 6,1-дюймовое устройство.

При этом Apple намерена увеличить размер iPhone 16 Pro до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max примерно до 6,9 дюйма. Увеличенные габариты iPhone 16 Pro обеспечат достаточно места для новой телеобъективной камеры.

MacRumors предупреждает, что представленная изданием информация является предварительной и может оказаться несоответствующей финальному решению Apple.