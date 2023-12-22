Microsoft спустя 15 месяцев исправила ошибку Windows 11

Специалисты Microsoft устранили ошибку в Windows 11, которую пользователи заметили еще в 2022 году. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Ошибка была связана с тем, что фирменный файловый менеджер «Проводник» мог самостоятельно открываться и выходить на передний план. Владельцы ПК рассказали о проблеме еще в 2022 году, но баг исправили лишь спустя 15 месяцев.

«Мы могли быть заняты работой над той или иной задачей, а "Проводник" внезапно появлялся поверх всех ваших окон без всякой причины», — описали проблему специалисты.

По словам журналистов, исправление для неполадки появилось в декабрьском обновлении KB5033375, которое стало доступно для всех желающих.

Авторы TechRadar отметили, что из-за ошибки многие пользователи думали, что их взломали: «Ваш компьютер делает что-то сам по себе, когда вы не прикасаетесь к клавиатуре или мыши — это признак потенциального взлома». Количество пострадавших от проблемы в Windows не раскрывается.