Осадки на суше провоцируют волнения в океане

Ученые долго не могли найти четких подтверждений того, что погода в океане сильно зависит от погоды на суше. Теперь они смогли с помощью компьютерного моделирования показать передачу кинетической энергии и подтвердить взаимосвязь. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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События в океане и на суше похожи друг на друга, но обладают разными временными рамками и силой. Так, одна погода на суше может держаться несколько дней и охватывать территорию около 500 километров, а в океане — например, закрученные вихри — продолжается три-четыре недели и в пять раз меньше по площади.

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Ученые давно предполагали, что кажущиеся случайными погодные изменения в океане связаны с сушей. Однако четких доказательств существования такой сложной системы не было.

Международная группа исследователей решила выяснить, как в атмосфере передается кинетическая энергия. Для этого они использовали компьютерное моделирование. По окружности земного шара ученые смогли отследить движение кинетической энергии. Затем эти данные были применены к климатическим моделям.

Оказалось, что океанские погодные условия усиливаются и ослабевают в зависимости от событий на суше, а также двигаются по схеме глобального круговорота воздуха: из низких широт в высокие и обратно. Также исследователи обнаружили, что влияет на океанские вихри. Дело в атмосферной полосе вблизи экватора, еще называемой «внутритропической зоной конвергенции». Она производит около 30% глобальных осадков, тем самым вызывая интенсивный перенос энергии. А он, в свою очередь, провоцирует движения воды в океане.