Осадки на суше провоцируют волнения в океане

Ученые долго не могли найти четких подтверждений того, что погода в океане сильно зависит от погоды на суше. Теперь они смогли с помощью компьютерного моделирования показать передачу кинетической энергии и подтвердить взаимосвязь. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
События в океане и на суше похожи друг на друга, но обладают разными временными рамками и силой. Так, одна погода на суше может держаться несколько дней и охватывать территорию около 500 километров, а в океане — например, закрученные вихри — продолжается три-четыре недели и в пять раз меньше по площади.
Ученые давно предполагали, что кажущиеся случайными погодные изменения в океане связаны с сушей. Однако четких доказательств существования такой сложной системы не было.
Международная группа исследователей решила выяснить, как в атмосфере передается кинетическая энергия. Для этого они использовали компьютерное моделирование. По окружности земного шара ученые смогли отследить движение кинетической энергии. Затем эти данные были применены к климатическим моделям.
Оказалось, что океанские погодные условия усиливаются и ослабевают в зависимости от событий на суше, а также двигаются по схеме глобального круговорота воздуха: из низких широт в высокие и обратно. Также исследователи обнаружили, что влияет на океанские вихри. Дело в атмосферной полосе вблизи экватора, еще называемой «внутритропической зоной конвергенции». Она производит около 30% глобальных осадков, тем самым вызывая интенсивный перенос энергии. А он, в свою очередь, провоцирует движения воды в океане.
«Существует большой интерес к тому, как глобальное потепление и изменение нашего климата влияют на экстремальные погодные явления. Обычно такие исследования основаны на статистическом анализе, который требует обширных данных. Мы применили другой подход, основанный на программном анализе, который смягчает некоторые из этих требований и позволяет нам легче понимать причины и следствие», — рассказал Хуссейн Алуи, руководитель исследования из Университета Рочестера.