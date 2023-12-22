Apple Watch X будут несовместимы с ремешками от прошлых поколений

Покупателям Apple Watch 2024 года, которые, вероятно, будут называться Apple Watch X, придется понести дополнительные расходы, поскольку они не смогут использовать с новинкой ремешки от часов предыдущего поколения. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Kosutami.

© Unsplash

Люди, участвующие в разработке новых Apple Watch, рассказали инсайдеру, что существующая система браслетов занимает много места, которое можно было бы использовать для более крупных батарей или других внутренних компонентов. Таким образом, Apple рассматривает возможность использования системы магнитного крепления. Это, утверждает Kosutami, сделает старые ремешки непригодными для использования с новыми часами.

«Если у вас есть старые браслеты, просто продайте их. Я уверен на 100%, что с новыми часами они будут несовместимы», – написал информатор.