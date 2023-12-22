Apple случайно допустила утечку про новые процессоры для iPhone 16

Датамайнеры проанализировали код ранней версии iOS 18 и нашли в ней упоминание четырех iPhone 2024 года, каждый из которых работает на одном и том же процессоре. Об этом сообщает издание MacRumors.

© macrumors.com

Операционная система под кодовым названием Crystal содержит ссылки на четыре невыпущенные модели iPhone, что соответствует существующей информации о линейке iPhone 16. Упомянутые модели: D47 – iPhone 16 , D48 – iPhone 16 Plus, D93 – iPhone 16 Pro, D94 – iPhone 16 Pro Max.

Код операционной системы также указывает на то, что вся линейка iPhone 16 будет использовать новую систему на кристалле – t8140 – Tahiti. В итоге она, вероятнее всего, будет названа A18. Чип A18 упоминается в отношении всех версий iPhone 16, включая базовую модель и модель Plus, что является нетипичным для Apple решением. Обычно младшие устройства в серии получают процессоры прошлого поколения.

Также iOS 18 содержит упоминание модулей Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom. То есть, похоже, к выпуску iPhone 16 американский IT-гигант не успеет завершить разработку собственного чипа Wi-Fi.