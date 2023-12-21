Украина получила еще 5 тыс. терминалов Starlink от Польши

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что Киев получил еще 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink для прифронтовых районов и объектов критической инфраструктуры, передает РИА Новости.

«Украина получила еще 5 тысяч Starlink от Польши», — написал он.

По словам министра, терминалы направлены для обеспечения бесперебойной связи в прифронтовых территориях, а также к объектам критической инфраструктуры.

Он отметил, что на данный момент на Украине работает около 47 тысяч терминалов Starlink, из которых 19,5 тыс. передала Польша.

До этого стало известно, что на Украине хотят найти альтернативу Starlink, однако пока не могут отказаться от услуг компании Илона Маска. Предполагается, что отключение его системы может привести к краху оборонительных возможностей украинской армии.