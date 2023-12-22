Русский музей начал реставрацию "Последнего дня Помпеи" в открытом формате

Сотрудники Государственного Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге, приступили к реставрации картины "Последний день Помпеи". Работы будут производиться прямо в экспозиционном зале, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора учреждения Аллы Маниловой. Как сказала специалист, за восстановлением картина Карла Брюллова смогут понаблюдать все желающие. При этом решение о реставрации полотна было принято в рамках подготовки к грандиозной выставке в честь юбилея живописца, открытие которой запланировано на конец 2024 года. "Мы не могли не подумать о том, что его главный шедевр — картина "Последний день Помпеи" нуждается впервые за свою почти 200-летнюю историю в настоящей комплексной научной реставрации. Мы решили, что люди, которые приходят в Русский музей, не должны быль лишены свидания с главным шедевром и вершиной творчества великого Карла", — пояснила Манилова. Она добавила, что в связи с этим руководство музея решило не переносить картину и провести реставрацию на глазах у публики. По словам директора учреждения, весь процесс будет происходить за стеклом. В свою очередь, главный хранитель музея Ольга Бабина обратила внимание на наличие у местных специалистов похожего опыта работы. В прошлом в экспозиционном зале уже реставрировали одну из картин Михаила Нестерова, но тогда перед ней установили глухую стену. "Теперь здесь будет стекло, и любой зритель может заглянуть и увидеть, как проходит реставрация", — подчеркнула она. Ожидается, что в ходе восстановления "Последнего дня Помпеи" картину очистят от поздних наслоений и укрепят ее основу. Кроме того, специалистам предстоит привести раму в надлежащий вид.