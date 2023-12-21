SpaceX провела тесты ракеты Starship после двух неудачных запусков

Стремясь к межпланетным путешествиям, SpaceX успешно провела статические испытания своего Starship, что свидетельствует о готовности компании к третьей попытке запуска.

Шесть двигателей Raptor отлично сработали во время испытаний в Южном Техасе, продемонстрировав номинальную производительность. Ракета-носитель Booster 10, назначенная для предстоящего запуска, также уже установлена на орбитальной стартовой платформе.

SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, планирует провести следующий испытательный полет в первом квартале 2024 года, надеясь совершить в конце испытания контролируемую посадку в океане к северу от острова Кауаи, Гавайи. После второго полета Starship, состоявшегося в ноябре, были произведены улучшения и получены ценные данные, которые будут учитываться в третьем испытательном полете.