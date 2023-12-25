Пять средневековых традиций на Рождество

Рождество было важным временем в средневековой Европе: вокруг этого праздника сформировалось множество традиций, причем некоторые из них дошли и до наших дней. Портал medievalists.net рассказал о нескольких необычных рождественских ритуалах.

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Рождественский пир

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Неудивительно, но еда играла важную роль в средневековом праздновании Рождества. Праздник выпадал на период после сбора урожая, когда на фермах особо нечем заняться. Если крестьяне не собирались держать животных на зиму, то дни перед праздником — самое время забить их на пир. Причем праздничный ужин задумывался роскошным вне зависимости от уровня достатка человека: лорды-землевладельцы нередко угощали своих подданных яствами.

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Новогодние ряженые в Скандинавии

В период от кануна Рождества до Двенадцатой ночи, молодые люди в северных частях Европы наряжались в страшные маски и выходили на улицы ночью, чтобы пугать прохожих и жителей ферм. Они притворялись призраками, троллями и другими странными существами. А в XVI-XVII веках обладатели особо сложных костюмов ходили по домам и требовали хозяев угостить их хлебом, пирогами или сыром.

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Рождественский епископ

По историческим документам, в некоторых регионах западной Европы в День мучеников (28 декабря) проходили выборы мальчиков-епископов. В Англии эту традицию можно отследить до XII века: там мальчиков выбирали епископами в церквях и школах. Кандидата наряжали в церковное облачение, после чего те проводили притворную мессу и читали проповедь. После этого мальчик-епископ шел во главе процессии, собирая дары в виде денег и еды. Даже английские короли участвовали в этом мероприятии забавы ради.

Азартные игры и деревенский футбол во Франции

В средневековой Франции на рождественских праздниках были популярны две традиции, и одна из них — игра в кости. Некоторые церковные чиновники пытались запретить азартную игру в канун Рождества, но без особого успеха. Если верить источникам, практика продолжилась и пользовалась широкой популярностью.

Другой традицией была игра в чуль, которая проходила раз в год между соседними деревнями. Она имела много региональных вариаций, но базовые правила всегда были одинаковыми: две команды соревновались за контроль над большим блоком дерева или кожаным мячом, набитым мхом. Его можно было передавать кулаками, пинками или изогнутыми палками, причем правила не запрещали игрокам физически атаковать друг друга — это объясняет, почему игра так часто фигурирует в оправдательных письмах.

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Итальянский вертеп