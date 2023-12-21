Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad S2 Yoga 2023 с вращающимся экраном

Китайская компания Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad S2 Yoga 2023. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене от 5799 юаней (около 75 тыс. рублей).

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Основная особенность ThinkPad S2 Yoga 2023 — вращающийся на 360 градусов сенсорный экран с разрешением 1920х1080 пикселей. Ноутбук поставляется в трёх комплектациях: с процессорами AMD Ryzen R5-7530U Pro, Intel Core i5-1335U и Core i7-1355U, с 16/32 ГБ оперативной и 512 ГБ/1024 ГБ встроенной памяти.