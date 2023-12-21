Российские компании предупредили о росте количества DDoS-атак перед Новым годом

В период с 15 по 31 декабря 2023 года количество DDoS-атак на российские магазины и другой ретейл может вырасти в три раза относительно начала месяца. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс службе компании StormWall.

«Население будет активно готовиться к празднованию Нового года и совершать покупки в онлайн-магазинах. Хакеры постараются воспользоваться возможностью и извлечь выгоду из ситуации, запуская DDoS-атаки на сайты с целью вымогательства и шантажа. Также обострится конкурентная борьба между ретейлерами из-за высокого сезона», – отметили в компании.

StormWall уже не первый год фиксирует всплеск DDoS-атак в канун главного зимнего праздника. При этом год к году тенденция проявляется все ярче. Например, с 15 по 31 декабря 2022 года рост числа атак на интернет-магазины в России повысился на 174% по сравнению с периодом с 1 по 15 декабря 2022 года.