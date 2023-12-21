У Xiaomi Civi 3 выйдет ограниченная серия с головой медведя на задней крышке

В 7:00 вечера 22 декабря (по Пекину) состоится выход ограниченной серии Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear Limited Edition от Xiaomi. Содержимое подарочной коробки уже раскрыто, пишет ITHome.

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Чехол для телефона, попсокет в виде головы плюшевого розового медведя, шнурок для телефона, прозрачный чехол для смартфона, памятная открытка, стикеры.

Как ранее сообщал IT House, Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear Limited Edition уже доступен для предзаказа на JD.com. Модель отличается розовым цветом, золотистыми акцентами на камере и гранях корпуса, а также оттиском медведя на задней панели и поставляется в варианте с большим объемом памяти 12 ГБ + 512 ГБ.