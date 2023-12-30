Черные дыры и сверхновые: самые яркие открытия телескопа «Джеймс Уэбб»

25 декабря состоится памятная дата для астрономов — два года с запуска телескопа «Джеймс Уэбб», самой мощной космической обсерватории в истории. Журнал Popular Mechanics рассказал о самых ярких открытиях, совершенных при помощи этого уникального аппарата.

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Скорость расширения вселенной

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Последние 10 лет космологи бьются над весьма специфической проблемой. Специалисты по эволюции космоса пытаются выяснить нынешнюю скорость расширения вселенной: важное число, связанное с возрастом вселенной и тем, из чего она состоит. Нюанс в том, что космологические зонды, запущенные в надежде найти ответ, каждый раз показывали немного разные результаты. Они отличаются совсем чуть-чуть, но статистически погрешность довольно важна — отсюда и проблема. Однако астрономы смогли «помочь» ситуации при помощи телескопа «Джеймс Уэбб»… Подтвердив, что предыдущие зонды действительно показывали разные результаты.

NASA

Поиски воды

Несмотря на свое непримечательное название, звездная система PDS 70 содержит особый ингредиент — воду. Она является ключевым элементом для всего живого на Земле, т.к. вода выполняет роль медиума, в котором проходят наши химические реакции. Астрономы смогли найти следы водяного пара в системе PDS 70 — она находится примерно в 370 световых годах от Земли. Но самое главное, что планеты в системе находятся на стадии формирования. На данный момент она представляет собой просто диск газа и пыли, и ученые нашли следы воды во внутренних регионах диска — именно там, где появляются планеты, похожие на нашу.

Молодой углерод

Углерод — еще один необходимый для жизни элемент. Его электронная оболочка обладает большим запасом свободного места, благодаря чему углерод может формировать прочные связи со многими другими элементами. При помощи «Джеймса Уэбба» астрономы смогли найти присутствие углерода в неожиданной точке — крайне ранней вселенной. Если точнее, в галактике, существующей спустя всего один миллиард лет после Большого взрыва, который произошел 12 млрд лет назад. Открытие показывает, что вселенная имела все необходимые ингредиенты для зарождения жизни почти со старта своего развития.

NASA

Гигантская черная дыра

Благодаря «Джеймсу Уэббу» астрономы нашли CEERS 2019 — огромную черную дыру, чья масса превышает целых девять Солнц. Она появилась спустя всего 570 млн лет после Большого взрыва, что, в свою очередь, ставит перед учеными еще одну загадку. Почему настолько большая черная дыра сформировалась так быстро, если обычно они весят всего пару солнечных масс после гибели звезды? Современная астрономия не может ответить на этот вопрос, и поиск ответа на него — одна из основных задач «Джеймса Уэбба».

ESA

Реактивные ветры на Юпитере

«Джеймс Уэбб» исследует не только дальние уголки вселенной — он также отыскивает сюрпризы и по близости. Например, астрономы направили гигантское зеркало телескопа на Юпитер и сделали новое открытие на самой большой планете нашей Солнечной системы. Длинные участки облаков в небе Юпитера, которые раньше выглядели размытыми, приобрели четкие очертания — характерный признак струйного течения. Поток воздуха, зафиксированный астрономами, обладал запредельной скоростью: он был быстрее, чем ураган высшей категории на Земле. Струйные потоки Юпитера перемещают по планете энергию и химические соединения, и теперь астрономы могут наблюдать за их работой в реальном времени.

Три сверхновых

Гравитация способна искажать свет. В Солнечной системе этот эффект проявляется незначительно: он заметен больше всего, когда звездный свет проходит мимо поверхности Солнца. Но в космосе существуют гораздо более массивные объекты, такие как скопления галактик: группы из тысяч индивидуальных галактик, которые весят сотни триллионов солнечных масс. Скопление PLCK G165.7+67.0 привлекло внимание астрономов благодаря своему уникальному двойному ядру, которое придает скоплению необычную форму.

За этой группой галактик находится еще более далекая галактика, и ее изображение искажается гравитацией скопления. Через «Джеймс Уэбб» ученые смогли пронаблюдать за взрывом сверхновой, который случился в этой далекой галактике, целых три раза. Свет сверхновой проходил через разные регионы скопления, что создало тройную задержку. Подобные ситуации позволяют рассчитать распределение массы в границах скопления.