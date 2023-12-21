«Джеймс Уэбб» обнаружил древнейшую черную дыру

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сумел обнаружить сверхмассивную черную дыру примерно в 1,6 млн солнечных масс, которая является кандидатом в самые древние такие образования во Вселенной. Об этом пишет 3DNews.

Ученые уже много лет пытаются изучить зарождение и эволюцию черных дыр. Проблемой для исследователей является то, что такие объекты нельзя обнаружить напрямую, так как из них не может вырваться никакое электромагнитное излучение. Их выявлению способствует целый спектр активности во внутренней области аккреционного диска, где вещество начинает быстро падать на черную дыру.

Телескоп «Уэбб» как раз и показал присутствие похожей активности в частотном спектре, исходящем от галактики GN-z11, свет которой наблюдался на этапе — 440 млн лет после Большого взрыва.

Моделирование позволило астрономам предположить, что сигнал мог порождаться сверхмассивной дырой примерно в 1,6 млн солнечных масс. При этом пока сложно объяснить, как объект подобной массы мог появиться в то время.

По одной из гипотез, зарождению и развитию такой черной дыры способствовали тяжелые элементы в облаке «первичной» материи вскоре после Большого взрыва и наличие рядом источника ультрафиолетового излучения. Затем новорожденная черная дыра должна была активно питаться окружающим веществом.