Минцифры РФ представит механизм по выявлению нейросетевых фейков

Минцифры РФ представит механизм по выявлению фейков, в том числе с созданных посредством нейросетей. Такое распоряжение дал Михаил Мишустин.

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"К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с помощью искусственного интеллекта", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Экономика данных".

Ранее глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн призвал закрепить в российском законодательстве понятие "дипфейк". Это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, уточнил депутат. Ее создают с помощью нейросетей.