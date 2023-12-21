В США отклонили апелляцию Apple на решение о запрете продажи смарт-часов

Комиссия по международной торговле США отклонила апелляцию компании Apple, которая пыталась оспорить решение этого органа о запрете на продажу некоторых моделей смарт-часов Apple Watch в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

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"Комиссия по международной торговле США приняла решение отклонить ходатайство ответчика", - следует из заявления.

Согласно существующему законодательству, вето на решение комиссии до 25 декабря может наложить президент США Джо Байден, однако пока этого не произошло.