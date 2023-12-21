Mozilla устранила в Firefox 18 уязвимостей

Firefox и Thunderbird получили на этой неделе обновления. В общей сложности Mozilla устранила 20 уязвимостей, включая несколько проблем, связанных с безопасностью памяти.

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В Firefox 121 пропатчили 18 брешей, пять из которых получили высокую степень риска. Наиболее опасной считают CVE-2023-6856 — возможность переполнения буфера в WebGL.

«Метод DrawElementsInstanced в WebGL уязвим для переполнения буфера при использовании в системах с драйвером Mesa VM. Баг может позволить атакующему удалённо выполнить код и выйти за пределы песочницы», — объясняет Mozilla.

Следующая по важности — CVE-2023-6135, позволяющая условным злоумышленникам восстановить закрытый ключ. Может применяться в атаке по сторонним каналам под названием Minerva.

Помимо этих дыр, Mozilla пропатчила баг под идентификатором CVE-2023-6865, раскрывающий данные в EncryptingOutputStream. Его можно использовать для записи информации на локальный диск.